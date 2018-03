Läti olümpialegend teatas ootamatult karjääri jätkamisest

«Olen juba 20 aastat siin olnud. Ma ei tea veel, mis teen. See on raske ja tähtis otsus, mis ei sõltu ainult minust – skeleton on tiimisport. Aga täna ütlen, et pigem mulle aitab sellest,» sõnas Pyeongchangi olümpiamängudel Postimehele Läti spordilegend, neljanda koha saanud Martins Dukurs. Nüüd on seis aga vastupidine: skeletonisõitja jätkab karjääri Pekingi olümpiamängudeni, kirjutab Diena.