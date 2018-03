Arbeti hooaeg on ilmselt läbi, Jõesaar võib täna väljakule naasta

Võistkonna füsioterapeaudi Priit Lehismetsa esialgse hinnangu kohaselt võib tegu olla säärelihase rebendiga. See aga tähendaks, et 34-aastase ääremängija hooaeg oleks igal juhul lõppenud ning vaevalt ta ka suvel mängida saaks.

«Janari on paar-kolm päeva trennides kaasa löönud. Tema füüsiline konditsioon on hea, sest ta on teinud individuaalse programmi järgi trenni. Ka talla all katki läinud luu on kenasti kokku kasvanud. Nüüd peab ta lihtsalt sammhaaval mängurütmi uuesti leidma,» selgitas Reinbok.