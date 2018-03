Taanis debüteerinud Eesti koondise kaitsja sai vigastada

Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel Nõmme Kaljuga pronksmedali teeninud Mööl sai debüütmängus vigastada. «Poolaja lõpus kukkusin õnnetult käe peale nii, et küünarnukk käis tagurpidi,» teatas 26-aastane Mööl sotsiaalmeedias.

Omal soovil Eesti koondise koosseisust Kaukaasia-turneelt välja jäänud Mööli sõnul pole vigastus tõsine. «Õnneks katki ei ole. Loodetavasti mõne päevaga on korras,» kirjutas Mööl Facebooki leheküljel.

Köge tunnistas koduväljakul Brabrandi 2:1 paremust ning paikneb 33 punktiga Taani esiliigas seitsmendal kohal. «Kindlasti olukord on raske, sest välja on vaja tulla kaotusseeriast ning ilmselgelt oodatakse meilt enamat. Aga jalgpall on kord juba selline, tuleb edasi minna,» lisas Mööl.