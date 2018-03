Volvo Ocean Race’il osalejad võtavad mõõtu keeruliste ilmastikuoludega

Kui esmaspäeval kukkus üle parda ja hukkus SHK/Scallywagi meeskonnaliige John Fisher, siis võidusõidu on praeguse seisuga pooleli jätnud Mapfre meeskond. Nende jaht sai 2000 meremiili enne finišit kahjustada, kuid ilmselt suudavad nad selle «õigeks ajaks» korda remontida. See tähendab aga Mapfrele sellegipoolest märkimisväärset ajakaotust.

Võistlust juhib kindlalt Team Brunel. «Lõpuks oleme Cape Horni ümber. Kõik teavad, et see polnud lihtne teekond, sest olud olid väga tuulised,» sõnas Bruneli liige Bouwe Bekking. «See on nagu vaimne verstapost, aga regati finiš on sõna otseses mõttes sammu võrra lähemal,» lisas Bekking.