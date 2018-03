Liverpooli poolkaitsja jääb järgmisest mängust eemale

Saksamaa koondislane Can vigastas end koondisepausil. «Emre on nädalavahetusel väljas,» kommenteeris Klopp. «Tal läheb paremaks, palju paremaks. Loodetavasti saab ta meiega pühapäeva hommikul treenida ning siis peaks ta uuesti korras olema,» selgitas peatreener.

Klopp peab hakkama saama reedel koondisekarjääri kolmanda mängu pidanud Gomezita, kes vigastas Inglismaa koondise sõprusmängus hüppeliigest. «Ma ütlesin eile poistele, et me kaotasime Joe, aga lõpuks on tagasi Clyney. Ta on tagasi olnud juba mõned nädalad. Tema näol on tegemist hea valikuga,» ütles Klopp.