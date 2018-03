Video: 36-aastane raamatupidaja debüteeris imelise mänguga NHLis

Foster kuulub Blackhawksi amatöörväravavahtide gruppi, kes peavad vajadusel olema valmis ka esindusmeeskonda aitama. Eile just selline haruldane olukord tekkiski.

Nimelt sai meeskonna esiväravavaht Anton Forsberg soojendusel vigastada ning see tähendas, et meeskonnal oli vaja kedagi varuväravavahiks. Kui Chicago Blackhawksi ja Winnipeg Jetsi kohtumist jäi mängida veel 14 minutit, sai ka Blackhawksi varuväravavaht Collin Delia vigastada.

See tähendas, et viimati võistlusmängus 2005. aastal Lääne-Michigani ülikooli eest jääl käinud Fosteril avanes harukordne võimalus.

«Võimalus on ju iseenesest alati olemas. Sa tuled mängudele, keegi saab vigastada, kuid sa ei usu reaalselt, et see sinuga juhtub. Esimese šoki sain siis, kui endale varustuse selga panin. Pärast seda ei mäleta ma enam suurt midagi,» ütles Foster.