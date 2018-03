Premier League on hädas Eestiski populaarse huuletubakaga

Sportsmail kirjutab, et huuletuba müümine on alates 1992. aastast enamikes Euroopa riikides keelatud, erandiks on eelkõige Skandinaavia riigid.

Inglismaa kõrgliiga teadaolevalt kõige nimekamad snusitarbijad on Wayne Rooney ja Jamie Vardy, kuid eriti populaarne olevat huuletubakas just nooremate mängijate seas.

Probleem seisneb aga selles, et huuletubaka tarvitamine kõrgendab vähki haigestumise riski. Kuigi snusi kasutamine pole WADA koodeksi järgi keelatud, on see praegu dopinguorganisatsiooni kõrgendatud tähelepanu all.

2016. aastal avaldatud autobiograafias ütles Vardy, et mõni mängija kasutab snusi isegi mängu ajal.

Anonüümsust palunud Premier League’i peatreeneri sõnul on probleem üsna tõsine. «Noorte tarvitajate arv kasvab väga kiirelt. Vahetuspingil kasutatakse seda tihti. See on vastik ja murettekitav.»

Ühe Inglismaa esiliiga treeneri sõnul on olukord suisa katastroofiline. «Mängijad panevad snusi kohe pärast lõpuvilet huule alla. Järgmine kord, kui jalgpalli vaatate, siis pöörake tähelepanu nende ülemisele huulele. Mõni vahetusmängija tarvitab seda isegi kolm korda mängu jooksul.»