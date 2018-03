Zlatan: kui Inglismaale läksin, ütlesid kõik, et tulen ratastoolis. Vastupidi – ma olen Benjamin Button!

36-aastane Zlatan oma vanusest:

«Tunnen end noorena. Ütlesin varem, et tunnen end Benjamin Buttonina. Sündisin vanana, aga suren noorena. Ärge muretsege minu vanuse üle. Kui ma Inglismaale läksin, ütlesid kõik, et olen vana ja tulen ratastoolis. Kolme kuu pärast vallutasin Inglismaa ja öeldi, et ma lendan. Need on pelgalt numbrid. Ma tean, mida ma suudan teha ja tean, mida ma hakkan tegema. Tulin siia võitma. Olen elevil. Lõvi on näljane.»

Zlatan uuest lepingust:

«Nad helistasid ja ma vastasid. Galaxy on USA, MLSi kõige edukam klubi ja see on minu jaoks õige keskkond. Nad on harjunud sellisest situatsioonis Euroopa mängijaid värbama ning klubi taga seisavad head inimesed. Ma näen potentsiaali. Ma olen suure pusle jaoks ekstratükk. Valisin LA Galaxy, sest ma tahtsin seda. Tean, mida saan tuua ja toongi selle. Ma pole ülbe, ma olen enesekindel.

Zlatan Ibrahimovic FOTO: Jayne Kamin-Oncea/AFP

See pidanuks juhtuma paar aastat tagasi, aga ei juhtunud. Ma olen nüüd siin. Saatus tahtis, et see juhtuks, küsimus oli vaid, millal. Mul on hea meel siin olla.»

Zlatan Rootsi koondise esindamisest:

Ta (Rootsi koondise peatreener Janne Andersson- toim) peaks keskenduma oma meeskonnale, mitte mulle. Kui sa kaotad kaks mängu järjest, keskendu oma meeskonnale, isegi kui sa mulle kogu aeg helistad. Anderssonil õnnestus Rootsi MMile viia. Nad nimetavad seda eduks. Minu jaoks see pole edu. Edu tähendab MMi võitmist, seal osalemine on loomulik protsess.