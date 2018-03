34-aastane Arbet sai vigastada teisipäevases kohtumises Pärnu Sadamaga. Esialgu kardeti, et tegu on tõsise vigastusega, mis jätab mehe pikemaks ajaks palliplatsilt kõrvale. Neljapäevane ultraheliuuring tõi aga hea sõnumi: lihases on vaid mikrorebendid.

Küll aga on mänguvormis Thomas van der Mars, keda on viimasel ajal seganud tagareievigastus, ja Janari Jõesaar. «Janari tegi eile trenni sajaprotsendiliselt kaasa ja otsustasime, et ta mängib homme,» kinnitas Lehismets. Jalavigastusest taastunud Jõesaare viimasest mängust on tänaseks möödas kaks kuud.