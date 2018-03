Imposantsed numbrid: Salah kordas Premier League'i rekordit, Lukaku püstitas uue

Liverpoolil on jäänud mängida aga veel kuus kohtumist, mis tähendab, et «Egiptuse kuningast» saab suure tõenäosusega rekordi ainuomanik.

Salah on 29 tabamusega ülekaalukalt ka liiga suurim väravakütt. Teisel kohal paikneb vigastatud Harry Kane (Tottenham) 24 ja kolmandal Sergio Agüero (Man City) 21 väravaga.

Teise märkimisväärse rekordiga sai täna hakkama Romelu Lukaku, kelle värava abil võitis Manchester United koduväljakul 2:0 Swansea Cityt. Belgia koondislane on nimelt noorim välismaalane Premier League'is, kes on 100 tabamuseni jõudnud. Lukakul on vanust 24 aastat ja 322 päeva.