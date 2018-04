Kas eestlastelegi medalirõõmu pakkunud ala kaob olümpiakavast?

USA võistkond on Tallinn Open võistlusel esmakordselt ning siia tulid nad, et ka Ameerika noortel oleks võimalus enda eakaaslastega võistelda ja näha, milline on maadluse tase Euroopas. Nimelt on Lindlandi hinnangul kreeka-rooma maadluse olukord USA-s keeruline, kuna spordiala ei ole seal just kõige populaarsem, seda eriti kreeka-rooma maadluse puhul.

Intervjuus tuli juttu ka kuulujuttudest, et maadluse positsioon olümpiamängude osas on paar aastat tagasi tõsises ohus olnud. Vastuseks sellele mõttele sõnas Lindland: «Ma ei taha sellele isegi mõelda, see oleks väga kurb. Me kuulsime sellest mõni aasta tagasi. Aga me peame ise mõtlema, kuidas teha seda spordiala atraktiivsemaks ja põnevamaks fännide ja pealtvaatajate jaoks. Kui me sellega saame hakkama, siis ma usun, et muresid pole.»