Koondislasi edestanud Saue: Eesti tüdrukud ei ole tegelikult nii nõrgad

«Ma tahan, et ma ei oleks läinud. Tunnen ennast süüdi, sest ma tegelikult tahan, et laskesuusatamisest oleks avalikkuse ees positiivne kuvand ja ma usun ja tean, et praegused tüdrukud on võimelised jõudma väga kaugele,» selgitas Saue.

Saue lisas: «Plaan oli selline, et lähen Haanjasse, aerutan need 15 km kuidagi läbi, kaotan sõidus kõigile kaks minutit, aga kui laskmine trehvab, siis hirmutan natuke tüdrukuid ka. Lootusi polnud, sest märtsis olin suusad enne võistlust alla saanud neljal korral.»

Tal jagus eestlannade suunas kiidusõnu. «Eesti tüdrukud ei ole tegelikult nii nõrgad. Nende sõidukaotus on MK-sarjas kahe minuti kanti ja nende vanuse kohta on see täiesti OK. Ainult tuleb õppida ka lihtsalt rajal kiiresti sõitma, mitte ainult tõusu rabama. Kõvasti on vaja treenida, aga eelkõige on vaja treenida peaga. Ja ka pead.»