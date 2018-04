Hollandis omavärava löönud Mets: pole vahet, kelle nimi protokolli märgiti

Tegemist polnud NACi hooaja suurima kaotusega, sest novembris tunnistati Amsterdami Ajaxi 8:0 paremust. See on ilmselt õrn lohutus.

«Väga raske on aktsepteerida, et kuidas me sellise skooriga kaotasime. Olime mängus sees, kohati domineerisime ja ainult viimasel pooltunnil kadus meeskondlik mäng veidi,» lisas Mets.