Kontaveit säilitas kohta, Kanepi langes

Miami turniiri teises ringis Maria Sakkarile (nüüd WTA 47.) kaotanud Kontaveit on jätkuvalt 28. kohal, Miami turniiri avaringis vigastuse tõttu Christina McHale'ile loobumisvõidu andnud Kaia Kanepi langes kolm kohta ning on 62. positsioonil.

Esikaheksas muudatusi pärast Miami Open tenniseturniiri polnud: esireketina jätkab rumeenlanna Simona Halep, teisel kohal on Taani tennisist Caroline Wozniacki ning kolmas on hispaanlanna Garbine Muguruza. Neljas on ukrainlanna Elina Svitolina, viies Miami turniiri finaali jõudnud lätlanna Jelena Ostapenko, kuues tšehhitar Karolina Pliškova, seitsmes prantslanna Caroline Garcia ning kaheksas ameeriklanna Venus Williams.