Andres Sõber: kui täna hommikul siia tulin, võttis kohe silma märjaks

Väikesest Vasta Koolist kuulub Huntide hingekirja tervelt 20 korvpallihuvilist last. Arvestades seda, et kokku õpib koolis pisut üle 100 õpilase, siis on Sõber kohalikesse lastesse päris korraliku korvpallipisiku süstinud.

«Tegelikult ma juba pikka aega ootasin seda varianti, et teha selline kahepäevane ellujäämislaager, kus me oleme kõik koos, käime ujumas ja elame laagri elu. Lisaks saavad poisid lauatennise treeneri käe all ka pinksi mängida,» jutustas Sõber.

Huntide meeskondi on kaks: punasesse vormi riietatud pisut vanemad ja mustad on alles möödunud sügisel alustanud poisid. Kõige noorem laagris osaleja oli kõigest kuueaastane. Hundid treenivad kolm korda nädalas ja lisaks sellele mängivad mõned neist vutti või lauatennist.

«Mul on mõned 7. ja 8. klassi poisid ka, aga see laager on rohkem mänguline ja sobib just neile väikestele.»

Gert Kullamäe juhendas Viru-Nigula korvpallureid juba teist korda. «Gerti ennast sai ka kunagi utsitatud niimoodi, kui ta väike oli. 35 aastat tagasi olin OSK-s tema treener. Eks ta tuli oma vanale treenerile nüüd appi,» muheles Sõber. Umbes pool aastat tagasi külastas Gert koos poja Kristianiga samuti Huntide treeninguid.

«Kui poisid vanemaks saavad, siis neile jõuab kohale, et see polnud mingi Joosep kuskilt külatalust, vaid Gert Kullamäe – Eesti läbi aegade parim snaiper,» lisas endine Rakvere Tarvase loots.

«Andres küsis, kas saaksin pühade ajal vabal päeval trenni andma tulla ja ma mõtlesin, et miks mitte. Ta on mind väga palju aidanud elus ja mul on kohustus talle appi tulla, kui ta vajab.» arutles Kullamäe.

Nii Sõbra kui Kullamäe arvates on sellises vanuses noorte jaos kõige olulisem mängulust. «Sellises vanuses on treeneri esmane ülesanne panna lapsed armastama korvpalli. Saali tulles peab lastel silm särama ja siin oli seda täna kõvasti,» sõnas Kullamäe, kes oli treeningutele kaasa võtnud ka enda noorema poja Oliveri.

«Ma tahan et kogu aeg oleks selline võistlusmoment, mida ma arvan paljudel treeneritel pole,» lisas Sõber. «Lapsed pannakse kohe mingeid harjutusi tegema. Tee mingi võistlus ja siis nad õpivad elemendid kiremini ära. Pane midagi vahele. Mina sellist monotoonsust ei taha. Oluline on rõõm mängust ja võistlemisest, kuid just seda armastavadki meie noored treenerid ära võtta.»

«Need väikesed Hundid annavad mulle jõudu ja energiat. Kui ma täna hommikul siia tulin võttis kohe silma märjaks. See oli 35 aastat tagasi kui ma alustasin kunagi ja vaatad nüüd täna siin neid kutte.. Igaljuhul vägev!