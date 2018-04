Uskumatu huligaansus seiklusspordis - võistlusel varastati märkeseade!

Si-jaam on elutähtis märkeseade orienteerumisvõistlustel, kuid tavaelus pole sellega mitte midagi mõistlikku peale hakata. Ometi leidus keegi, kes valveta objekti nähes sellele kohe ahnelt küüned taha ajas - mis ripakil, see ära!

Rogain on orineteerumisala, kus osalejatel tuleb maastikule paigutatud kontrollpunktide vahel ise valik teha ja enda võimetele vastav optimaalne teekond leida. Igas kontrollpunktis asub elektrooniline seade, kus osalejad saavad enda personaalse märkepulgaga enda kontrollpunkti külastuse fikseerida. Võistluse paremusjärjestus selgubki ette antud ajavahemiku jooksul kontrollpunktide läbimisest kogutud skoori alusel.

Laupäevase, juba viiendat korda toimunud võistluse jaoks paigutasid korraldajad Astangu, Mustamäe, Nõmme ja Rocca al Mare piirkonda avatud linnaruumi 49 kontrollpunkti, millest kolm juba võistluse alguseks ära varastati. Tegemist oli tahtliku rünnakuga, kuna kontrollpunktide elektroonilised seadmed koos valge-oranzhi riidest tähisega olid kinnitatud puu või elektriposti külge lukuga. Varastati kontrollpunktid eri kohtadest ja suure tõenäosusega erinevate isikute poolt - Stroomi promenaadi lähedalt Mustoja äärest, Õismäe tee 37 maja juurest ja Kadaka pst ja Ehitajate tee risti lähedal asuva autode õppesõidu platsi kõrvalt. Lisaks sellele, et seadmed on kallid oli oluliseks kahjuks ka potentsiaalselt rikutud võistlus sadade spordisõprade jaoks. Korraldajatel õnnestus operatiivselt programmeerida uued märkejaamad ja need varastatute asemel maastikule paigutada ja võistlus päästa.