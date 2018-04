F1-sõitja tunneb end välja laenatud jalgpallurina

23-aastane hispaanlane siirdus eelmisel aastal Toro Rossost Renault’sse ning osales nende masinaga neljal viimasel võidusõidul. Mõlemad osapooled (Red Bull ja Renault) olid tehinguga rahul ning otsustasid Sainz juuniori laenulepingut pikendada. Teadupärast on Toro Rosso Red Bulli tütarmeeskond.

«Ma pole eriti kuulnud sõitjatest, kes on välja laenatud. See on rohkem jalgpalli väljend,» sõnas Sainz juunior väljaandele Autosport. «Natuke kummaline olukord, olen erijuhtum. Pean lihtsalt tegema seda, mida tegin Toro Rossos – sõitma alati hästi. Asjad lahenevad sel juhul iseenesest,» lisas ta.