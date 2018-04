Venelasest olümpiamedalist asus norralasi dopingusüüdistuste eest kaitsma

Norra suusatajate edu on dopingujutte kaasa toonud juba mitu aastat ningMartin Johnsrud Sundby ja eriti Therese Johaugi vahelejäämine keelatud ainetega on näidanud, et ka Norra pole sellest patust puutumata. Skeptikute meelest liiguvad norralased väga libedal jääl, sest võtsid Pyeongchangi olümpiamängudele kaasa koguni 6000 annust astmaravimit. Spitsov on aga teist meelt.