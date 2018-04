Piirideta sprint? Vormel 1 sarjas plaanitakse järjekordset suurt muudatust

Reedel oleks kavas kaks tunni pikkust vabatreeningut, mille järel fännid pääseksid boksiteele sõitjaid ja autosid lähemalt silmitsema. Samasugune praktika on kasutusel paljudes teistes võidusõidusarjades. Sarja omanikfirma Liberty Media arvates võiks laupäevane sprindisõit seejuures toimuda ilma tankimis- ja rehvipiiranguteta, sest nii saaksid kõik tiimid vabalt näidata, kui kiired nende autod tegelikult on.

Praegu on kavas kolm vabatreeningut: kaks reedel ja üks laupäeva hommikul enne ajasõitu. Mercedese bossi Toto Wolffi arvates võiks MM-punkte jagada ka vabatreeningutel. «Nii oleks võistkondadel motivatsiooni autosid korralikult seadistada,» leidis ta. Tema kolleeg Niki Lauda pani seevastu ette, et sõidud võiksidki olla lühemad. «Miks mitte panna ajalimiidiks näiteks 90 või 100 minutit? Kes see ikka viitsib vaadata, kuidas autod Singapuris või Monacos tiirutavad ja midagi ei juhtu: kellele me sellist toodet müüme?» arutles Lauda.