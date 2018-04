Mööl tegi vastuolulise täisdebüüdi, Igonen pääses esmakordselt väravasse

«Liidri vastu punkt võtta pole paha, kuid täna oleksid kolm punkti väga magusad olnud,» kirjutas eelmises kohtumises kätt vigastanud ja poolajal välja vahetatud, kuid kiirelt tervenenud Mööl matši järel oma Facebooki lehel. «Kogu mängu vältel domineerisid pigem vastased ja omasid mõningaid võimalusi, kuid mängu lõpuks olid hoopis meil kaks 100-protsendilist väravavõimalust!» lisas 40. minutil kollase kaardi saanud Mööl.

«Positiivne oli see, et andsin väravasöödu 1:0 väravale. Negatiivne oli see, et ma tegin penaltivea. Oli küsitav, kas vastane oleks pallini jõudnud, kuid kaval ja kerge kukkumine ning kohtunik otsustas niipidi,» kirjeldas ta Vejle väravaga lõppenud situatsiooni. «Sellest olukorrast on palju õppida. Üleüldiselt olen õnnelik täismängu puhul ning tegin kindlasti üle keskmise mängu. Mängud on väga arendavad, sest kõik toimub kiiremini ning jõulisemalt.»

Esiliiga tabeliseis on tihe, sest Køge on küll 34 punktiga seitsmendal kohal, ent samas liidrist kõigest üheksa punkti kaugusel. Viiendal tabelireal on Hannes Anieri tööandja Thisted, kes tegi viimati 1:1 viigi Skivega. Anier seekord mänguaega ei saanud, küll aga lõi Thistedi eest värava mõne aasta eest Eesti kõrgliigas Flora ja Tuleviku särki kandnud soomlane Sakari Tukiainen.

Norra kõrgliigas debüteeris Lilleströmi särgis Eesti U21 koondise väravavaht Matvei Igonen. Talvel Infoneti klubi lagunemise järel norralastega käed löönud Igonen ei suutnud kahjuks oma seljatagust puhtana hoida ega klubi punktideni aidata, Lilleström kaotas 1:2 Kristiansundile. Vastaste poolel pääses 86. minutil väljakule Brent Lepistu, vigastusest taastuv Nikita Baranov veel Kristansundi koosseisu ei kuulunud ning Andreas Vaikla osaks jäi varuväravavahi roll.