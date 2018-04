Läinud ööl selgus USA üliõpilasliiga NCAA meister, kui Villanova Wildcats alistas 79:62 Michigan Wolverinesi. Et väljakul on ikkagi nooremad mehed, läks nii mõnelgi korral mõnusaks pusklemiseks. Suisa nii, et üks mees ei tahtnud pallist loobudagi!