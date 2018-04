Sangastes sõidetakse Eesti versioon Pariis-Roubaix' võistlusest

Tegu on kuulsa Pariis-Roubaix võidusõidu Eestimaise versiooniga, kus Põhja-Prantsusmaa munakiviteid asendavad Lõuna-Eestile omased valged kruusateed.

Valgete Teede Rattaralli distantsid on 79,5 km ja 23,2 km. Pikk distants kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla-Tagula-Karula-Lüllemäe-Haabsaare-Valtina-Kobela-Tagula-Lauküla-Vastsemõisa-Lossiküla. Pikal distantsil on kokku 6 kruusalõiku pikkusega kokku 31 km ehk 39% kogu rajast. Antud distantsil võtavad mõõtu nii eliitratturid kui ka tugevamad harrastajad. Eripäraks 23 km distantsi ees on asjaolu, et kasutada võib vaid maantee või cyclokrossi jalgrattaid.

23 km pikkune matkadistants on sobilik ja jõukohane igale rattasõbrale. Lühikesel rajal on ka üks kruusalõik kogupikkusega 5,9 km, rada kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla-Tagula-Lauküla-Vastsemõisa-Lossiküla. Sellel distantsil on lubatud osaleda igat tüüpi ratastega.

23 km distantsil on uuenduseks, et see distants on mõeldud võistlusdistantsiks just rattatrennis käivatele noorratturitele vanuses 11-14 aastat ja seda nii poistele kui tüdrukutele.

Varasemalt suvel toimunud legendaarne võidusõit toimub esmakordselt kevadel ehk tegemist nn meie kevadklassikuga. «Sangaste Valgete Teede Rattaralli võiks olla kohustuslik sõit kõigi tõsiste Eesti ratturite võistluskalendris,» on eelmise aasta võitja Alo Jakin (Auber 93) öelnud.