Kinga saanud Inglismaa kõrgliiga peatreener teenib kopsaka hüvitise

Praeguseks on 32 kohtumisest ainult kolm võitu teeninud West Bromi olukord juba sisuliselt lootusetu – kuus vooru enne tšempionaadi lõppu lahutab neid päästvast 17. kohast 10 punkti. Pärast laupäevast 1:2 kaotust Burnleyle otsustati Pardew' teenetest loobuda vaatamata sellele, et see läks klubile maksma kena kopika.