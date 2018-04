Ajastu üks edukaimaid poksijaid sai uue tiitlivõimaluse

39-aastane Pacquiao on tulnud maailmameistriks kaheksas erinevas kaaluklassis ning on vaieldamatult üks oma ajastu paremaid poksijaid. Tegu on esimese poksijaga maailmas, kes võitis neljas erinevas originaalses kaalukategoorias (kärbeskaal, sulgkaal, kergkaal ning kergkeskkaal -toim) maailmameistritiitli.