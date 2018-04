Videod: Cavaliers seljatas liidrite lahingus Raptorsi, staarid särasid kõikjal

Kümnendal tabelireal jätkav Clippers on nüüd kogunud 42 võitu, viimasena «joone kohal» ehk kaheksandal kohal olevast New Orleans Pelicansist lahutab neid vaid üks võit. Võidu võttis ka Indiana Pacersist 107:104 jagu saanud Denver Nuggets, kellel on sarnaselt Pelicansile samuti 43 võitu. Minnesota Timberwolvesil on 44, Spursil, Thunderil ja Utah Jazzil 45 võitu. Läinud ööl sai viimasean nimetatud nelikust võidu kirja ka Jazz, alistades Ricky Rubio 31 punkti, 6 lauapalli ja 8 korvisöödu toel Los Angeles Lakersi.