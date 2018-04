Eesti koondislane lõi Slovakkias hooaja tähtsaimas mängus värava

«Karikas on meie jaoks praegu väga tähtis, üritame seda võita. Treener rõhutab ka, et see on kõige olulisem. Peame vaimselt valmis olema, vastane pole lihtne: Žilina. Pole lihtne, aga meid ootab kaks mängu, proovime finaali pääseda,» rääkis Pikk hiljuti Eesti koondisega Armeenias viibides. Nüüd peetigi poolfinaali avamäng ja ehkki mullune liigavõitja Žilina asus juhtima, suutis Pikk juba 17. minutil viigistada. Ružomberoki võiduvärava lõi 71. minutil Erik Daniel.