Venelannast olümpiapronks veedab absurdsel põhjusel iga päev tunni bensiinijaamas

Keda? Loomulikult dopingukütte. Põhjus on tegelikult lihtne: vastavalt WADA reeglitele peab tippsportlane olema iga päev tunni aja jooksul kindlas kohas kättesaadav, juhuks kui kontrollijad tahavad teda külastada. Sedova ja tema vend elavad aga Sarovi linnas, mis kandis Nõukogude Liidu ajal nime Arzamas-16. Seda polnud isegi kaartidele märgitud ning see on tänaseni suletud linn, kuna seal asub Venemaa tuumauuringute keskus.