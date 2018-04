Reedel selgub, kas vormel 1 MM-sari muutub tundmatuseni

Saksamaa väljaande Auto Motor und Sport teatel soovitakse võistlusnädalavahetusi tundmatuseni muuta - nimelt oleks igal Grand Prix'l kavas kaks võistlust. Täpsemalt olevat Libery plaan üheks nädalavahetuseks järgmine:

- reede hommikul saavad fännid väga lähedalt jälgida autode võistluseks ette valmistamist (ilmselt analoogselt autoralli MM-sarjale, kus ralliparki on võimalik osta pilet ja mehhaanikute tegvust mõne meetri kaugusel vaadata) ning reede õhtul toimuks kaks tunniajast treeningsõitu.

- laupäeva hommikul toimuks kvalifikatsioon, mis määrab stardijärjekorra õhtuseks sprindivõistluseks (ca 100 km ehk kolmandik põhisõidu pikkusest), kus ei kehtiks tankimis- ja rehvipiirangud ehk autod saaksid terve võistluse täie rauaga võidu sõita.

- laupäevase võistluse paremusjärjestus määraks stardirivi pühapäevaseks põhivõistluseks, mis oleks endine nii pikkuse kui ka reeglite osas.

Suuri muutusi on Liberty'l võimalik teha alates 2021. aasta hooajast, sest 2020. aasta lõpuni kehtib vormel 1 MM-sarja, seal osalevate meeskondade ja Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) sõlmitud Concorde'i leping, kus sätestatud kõik põhireeglid ja mille muutmine on ebatõenäoline.

Vormel 1 MM-sarja piloodid enne Austraalia Grand Prix'd. FOTO: Hasan Bratic/SIPA/Hasan Bratic/SIPA

Võistlusformaat pole ainus teema

Lisaks võistlusformaadile on aga laual teisigi teemasid. Neli aastat järjest mõlemad MM-tiitlid võitnud Mercedese meeskonna ülemvõim ei ole rivaalidele mokkamööda ning McLareni võistlusdirektor Eric Boullier soovib, et pärast 2020. aasta hooaega hakkaksid kehtima reeglid, mis tagavad tihedama konkurentsi.

«Mercedes on pärast eelmist suurt reeglitemuudatust (enne 2014. aasta hooaega - toim) disaininud väga võimeka mootori ja auto ning on keeruline näha, et keegi neile järele jõuaks. Loodetavasti sisaldavad 2021. aastast kehtima hakkavad reeglid piisavalt piiranguid, et liidrite edu kahaneks ja konkurents oleks tihedam,» rääkis Boullier.

Hooaja esimese võistluse, Austraalia Grand Prix võitis küll Ferrari piloot Sebastian Vettel, aga selles, et Mercedese autod on endiselt selgelt kiireimad, ei jäänud nädalavahetuse põhjal mingit kahtlust. Vetteli aitas võidule õnn - turvaauto sattus rajale talle täpselt sobival ajal ja nullis Mercedeste võimalused.

«Me kõik tahame, et rajal näeks võimast šõud, kus võidusõitjad rattas-rattas teineteisega kemplevad. Selle jaoks on vaja, et vahe esimese ja viimase vahel oleks oluliselt väiksem,» lisas Boullier.

Sama meelt oli ka Haasi meeskonna juht Gunther Steiner: «Praegu on tasemevahe liiga suur. Kolm tipptiimi (Mercedes, Ferrari ja Red Bull - toim) võitlevad tiitlile, aga ülejäänutele jäävad pelgalt raasukesed. Neil on võimalik sponsoreid leida, kulutada ja investeerida, aga meil mitte. Ühelt poolt on see vaba konkurents, aga teisalt - on see meie spordiala huvides? Minu meelest mitte.»

Reedel peaks selguma, kas ja millisel määral Boullier' ja Steineri lootused 2021. aastast võivad täituda.