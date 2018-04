Ma ei leidnud ühtegi põhjust, miks ma ei oleks võinud peatreenerina jätkata. Soome koondise endine peatreener Antti Leppävuori ütleb, et vastupidavusaladel on treeneril vaja kahte kuni nelja aastat, et esimesed tulemused hakkaksid tulema. Ja see on minimaalne aeg. Lisaks peab olema teatud arv piisaval tasemel sportlasi, kellega tööd teha. Võrdleme kasvõi Eesti ja Soome laskesuusatamist. Eestil oli meeste seas neli MK-tasemega atleeti, kuid Kauri (Kõiv) haiguse tõttu tegime tänavu tööd sisuliselt vaid kolme sportlasega (Roland Lessing, Kalev Ermits ja Rene Zahkna). Võrdluseks, möödunud nädalal osales Soome meistrivõistlustel 40 meeslaskesuusatajat. Suurriikidest rääkimata – Norras jääb Ole-Einar Björndalen MK-sarja 16. kohaga koondisest välja. Kui suur on tõenäosus, et nii väikese valiku hulgast, nagu Eestil on, tuleb olümpiavõitja? Seda saab igaüks ise mõelda ja otsustada. Kõigist lihtsalt ei tule olümpiavõitjaid.