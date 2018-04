Kristjan Palusalu mälestusvõistlus toob Eestisse nimekad olümpiavõitjad ja maailmameistrid

Esmakordselt on taasiseseisvunud Eestisse võistlema tulemas Venemaa maadluskoondis, sealhulgas Roman Vlasov. Nii Rio de Janeiros kui ka Londonis kreeka-rooma maadluses kõige kirkama olümpiamedali võitnud 27-aastane Vlasov on karjääri jooksul tituleeritud kahel korral nii Euroopa kui ka maailmameistriks.

Venemaa koondislastest on kreeka-rooma maadluses Tallinnas võistlemas veel ka 2016. aasta MMi kuldmedalist Ramazan Abacharaev. Kindlasti tasub silma peal hoida ka Artem Surkovil, kes on eelmise aasta Euroopa meistrivõistluste kuldmedali omanik, MM-ilt teenis mees mineval aastal pronksi. Sportlastega on kaasas ka Venemaa kreeka-rooma maadluskoondise peatreener Gogi Koguashvili. Kreeka-rooma maadluses on favoriit ka Norra maadleja Stig Andre Berge, kes võitis Rio olümpial pronksmedali ja on ka 2014. aasta MM-i pronks.