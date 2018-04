Postimehe video ja galerii: Zopp meenutas Davis Cupi eel karjääri üht valusaimat kaotust

Jürgen Zopp meenutas turniiri eel, et kaotas Tuneesia esinumbrile Malek Jazirile 2012. aastal Wimbledoni turniiril. «Kaotasin viiendas setis 7:9 - olin seal 5:2 ja enne settidega 2:0 ees. See oli mõru kaotus. Ja teine tuli ka kolmes setis kaks ja pool aastat tagasi. Ta mängib suhteliselt tarka mängu, on mitmekülgne. Aga kindlasti ei lähe ma väljakule mõtetega eelmistest kaotustest, vaid puhtalt lehelt,» sõnas Zopp Postimehele.