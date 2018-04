Enam kui 2500 osalejat on ümber Viljandi järve jooksu stardiks valmis

«Kui aprillis on veel paljudes kohtades lumi ning järvel kohtab uisutajaidki, siis on jooksule registreerumine jäänud päris paljudel osalejatel üsna viimasele hetkele,» meenutas varasemate aastate kogemust ümber Viljandi järve jooksu korraldusmeeskonna juht Mati Jürisson. «Seetõttu on praegune osalejate hulk väga positiivne, sest see ei erine oluliselt eelmise aasta aprilli alguse seisust.»