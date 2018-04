Pijpers võib Florasse jääda kauemaks kui ainult euromängudeks

Flora koduleheküljel avaldatud teatest ilmneb, et Pijpersi koostöö Floraga ei pruugi piirduda eurosarjaperioodiga, mille jaoks ta üldse klubiga uuesti liitub (Hennil ei ole UEFA Pro-litsentsi, mida eurosarjades osalevate klubide peatreeneritelt nõutakse), sest teates öeldakse, et «Pijpers on klubiga esialgu vähemalt suve lõpuni».

FC Flora teade täismahus:

Möödunud hooajal FC Flora noore koosseisu meistritiitlini tüürinud hollandlasest Arno Pijpersist saab klubi teine peatreener. UEFA Pro-litsentsiga Pijpers on klubiga esialgu vähemalt suve lõpuni.

Eelmisel hooajal kangelaseks kerkinud ning Eesti aasta jalgpallitreenriks valitud Pijpers allkirjastas Floraga uue lepingu. Esialgu vähemalt augusti lõpuni meeskonnaga töötav Pijpers võib soovi korral ka kauemaks klubi juurde jääda.

Arno ise lausus, et otsus ei tulnud tegelikult raskelt, kuna koostöö klubiga on sujunud laitmatult ning kontaktis on oldud pidevalt. «Juba eelmisel aastal, kui viimaseid nädalaid klubi juures veetsin, lubasin, et jään nende jaoks alles. Olen olemas, kui on vaja milleski abi või keegi tahab minuga nõu pidada. Jürgen käis mõni nädal tagasi mul Prantsusmaal külas ja me rääkisime väga pikalt ning põhjalikult. Ta väljendas enda ja klubi seisukohta väga selgelt ning minu jaoks ei olnud probleemi klubile abikätt ulatada,» kirjeldas hollandlane oma otsust.

«Meil toimis nii Jürgeni kui kogu klubiga koostöö väga hästi. Minu soov oli, et nad jätkaksid oma tööd just selliselt. Kui aus olla, siis detsembris enne mu lahkumist rääkisin nii treenerite kui taustajõududega põhjalikult nii eelmisest hooajast kui ka eesootavast,» lausus suvel Eestisse saabuv Pijpers.

Arno liitub meeskonnaga hooaja keskel, kui kodusest liigast pool on seljataga ning ees ootavad mängud Euroopa liigades. «Mõistagi on põhirõhk Euroopa mängudel, et eelmise aasta tulemust parandada. Läinud aasta oli euromänge silmas pidades tegelikult suur samm edasi. Kuigi tulemus polnud ideaalne, oli mängupilt tegelikkuses väga okei,» ütles ta.

Meeskonna käekäiguga on Arno end pidevalt kursis hoidnud. «Ma ei vaata küll kõiki mänge otsast lõpuni, see on aktiivsete treenerite töö, aga olen end kursis hoidnud ning rääkinud mängupildist üldiselt. Minu jaoks on oluline teada, kuidas meeskonnal läheb.»