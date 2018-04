Video: Egert Haller tegi Läti liigas elu mängu ja koputab üha kõvemini koondise uksele!

Valga peatreener Kristaps Zeids oskas juba sügisel Halleri oskusi hinnata, öeldes Postimehele nii: «Tegelikult võib öelda, et see on tal alles esimene hooaeg professionaalse korvpallurina, sest nagu sa ise ütlesid, pärast USAst naasmist ei pääsenud ta Eestis väljakulegi. Vähese mänguaja tõttu on ta hetkel üks meeskonna näljasemaid mängijaid. Ta reageerib minu kriitikale hästi ja analüüsib alati põhjalikult oma esitusi. Egertil on hea vise, ta oskab läbi murda ja sööta. Tänu tugevale kehale ja kiirele sammule on ta kaitses võimeline katma nii endast pikemaid kui lühemaid mängijaid. Aja jooksul saab ta ka kogemusi, kuidas kaitses erinevates olukordades veidi targemini tegutseda. Olen kindel, et aasta või kahe pärast mängib ta Eesti koondises.»