Kas Meistrite liiga projekt võiks Saaremaa vollestaarid tagasi koju meelitada?

«Võin sada protsenti öelda, et ma ei jätka Cuprumis,» kinnitab Pupart. «Siin käib bardak. Iga aastaga on asjad allamäge läinud. Treener (Patrick Duflos) pole suutnud end üldse kehtestada, trennid on, nagu nad on. Klubi president andis alla ja jätab lohakil rahaasjad teiste õlule. Siin käib isetegevus – ülevalt poolt ei tule enam mingeid signaale. Kõik ootavad, et hooaeg juba ära lõpeks.»