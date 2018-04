Renee Teppan: isegi treener oli mind esimest korda kiitnud, kuigi me pole parimad sõbrad

Teppani koduklubi Trentino kaotas küll tasavägise avakohtumise võõrsil 1:3, ent meie mehe esituse üle pole põhjust nuriseda. Vastupidi, Eesti koondise 24-aastane diagonaalründaja tõi 17 punkti ja oli efektiivsuselt kogu kohtumise paremuselt teine mees pluss 11-ga. Kordusmäng, kus selgub maailma tugevaimas sarjas poolfinaali pääseja, peetakse tuleval kolmapäeval Trentino koduõuel.

Postimees vestles Teppaniga täna pärastlõunal, et uurida eilse mängu, aga ka palju muu kohta.

Renee, pääsesid mängu esimeses geimis, kui Itaalia koondise põhidiagonaal Luca Vettori vigastada sai. Mis tal täpsemalt juhtus?

Lucal oli seljaga probleeme. Ta ei saanud hüpata enam.

Nagu mäng ja statistika näitavad, õnnestus sul süllekukkunud kingitus imeliselt ära kasutada.

Ma ütleksin pigem, et ju siis kuskil kompenseeritakse midagi, mis on ebaõiglaselt jäänud kätte saamata. Jään jätkuvalt kindlaks oma sõnadele: vääriksin rohkem mänguaega. Ja seda mitte üksikute heade soorituste, vaid ka stabiilsuse eest. Olen pingutanud nii treeningutel kui ka muul ajal maksimaalselt ning kui mängu olen pääsenud, siis pole usaldust ka kuritarvitanud.

Kas eilne mäng oli su esitust ja mängu kaalu arvestades üks senise karjääri erilisemaid?

Võib-olla oli küll. Ütleme nii, et see oli üks väheseid mänge, kus mind ei torgitud. Siiani olen pea iga kord pidanud taktikaliste vahetuste tõttu mitu korda justkui uuesti mängu sulanduma, aga seekord lasti rahulikult tegutseda.

Kuidas koostöö Itaalia koondise tähe, sidemängija Simone Gianelliga sujub?

Ega see koostöö just suurepärane ole, sest minu mäng erineb Vettori omast väga palju. Gianelli on harjunud talle tõstma väga kiireid palle, mina aga tahaksin rohkem oma võimu kasutada. Probleem ongi see, et Gianelli pole minu käe järgi sätitud. Kopromiss on vähemalt see, et ta tõstab mulle natuke kõrgemaid ja aeglasemaid palle. Siis saan rahulikult oma kõrgustel löögid ära teha.

Kas pärast mängu kiita ka said või kaotuse järel sellist asja oodata ei maksa?

Eks ikka pandi käsi pihku. Kuskil isegi oli treener (Angelo Lorenzetti) kuuldavasti mind kiitnud. Esimest korda. Varem pole ta seda teinud. Pole saladus, et meievahelised suhted on keerulised. Parimad sõbrad me pole, aga eks karakterid ongi erinevad ja kõik ei klapi kõigiga.

Sõnasid mõnda aega tagasi, et Trentinos sa karjääri ei jätka. Kuhu poole vaatad?