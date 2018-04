Allar Raja: võtsin kehalises kasvatuses nimme oma võistkonda neid, keda muidu viimastena valiti

Tulevasel olümpiasangaril oli klassivendadest kahju ja nii valis ta neid nimme oma võistkonda. «Patsutasin neile tunnustavalt õlale ja püüdsin märku anda, et nad on väärtuslikud meeskonnaliikmed. Eriti emotsionaalne oli see, kui me siis koos võitsime!» meenutas Raja.