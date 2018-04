Heiki Nabi enne Kristjan Palusalu mälestusvõistlusi: olen natuke närvis

Võitu läheb püüdma ka olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Heiki Nabi, kes võistleb kaalukategoorias 130kg. Eesti esimaadleja võtab eesootavat võistlust tõsiselt. «Tegemist on ikkagi Eesti suurima turniiriga ja on väga suur rõõm selle üle, et see on kasvanud võrreldes varasemaga palju suuremaks. See on väga hea, et saame kodupublikule professionaalset maadlust näidata,» kommenteeris Nabi, kelle jaoks on laupäevane võistlus esimene jõukatsumine pärast kolmekuulist võistluspausi.