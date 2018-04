Fernando Alonso mõtleb suurelt ja sihib poodiumikohti

«Järgmised kaks kuud on meie jaoks väga olulised. Kui see heitlus pole meistritiitli, siis loodetavasti mõne poodiumikoha nimel,» sõnas Alonso BBC vahendusel. «Ilmselt on see meile viimase kolme aasta jooksul esimene kord, sest autol on potentsiaali,» jätkas kahekordne maailmameister.