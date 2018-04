«Alavahetusest» unistav Tammemaa: Prantsusmaal imestati, miks ma üldse temporündaja olen

«Belgia liiga on küll nõrgem kui Prantsusmaa oma, kus mullu mängisin, aga tugevad Meistrite liiga mängud kompenseerisid vahe. Kui me poleks seal alagrupiturniirile pääsenud, olnuks seis oluliselt nutusem,» hindab 26-aastane Tammemaa.

«Järgmise aasta kohta on vara veel midagi konkreetset öelda. Huvi on tuntud mitmelt poolt ja välistatud pole ka Maaseikis jätkamine, kui me peaks meistriks tulema ja taas Meistrite liiga koha tagama,» selgitab saarlane.

Saaremaa võrkpalliklubisse siirdumist ei pea Tammemaa esialgu kuigi reaalseks. «Ma olen sellel seisukohal, et kodumaale võiks naasta karjääri lõpuaastatel. Kui peaksin Eestisse tagasi tulema, siis sooviksin olla mitte tempo-, vaid diagonaalründaja. See on mu unistus, mille tahaksin karjääri jooksul täide viia,» avalikustab ta. «Kui mullu Prantsusmaal mängisin, kasutati mind trennis vahepeal just diagonaali positsioonil ja abitreener imestas, miks ma üldse temporündaja olen. Tundub, et saaksin hakkama küll – löögikõrgus ja osavus on olemas.»

Õnneks või kahjuks on just diagonaalründaja positsioon Saaremaa võistkonnas kõige paremini kaetud – tänavu mängivad meeskonnas kohalikud mehed Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär. Ent kui Saaremaa ikkagi üritaks Meistrite liigas konkurentsivõimelise võistkonna luua ja Tammemaa endale meelitada, siis milline oleks 202-sentimeetrise võrkpalluri vastus? «Raske öelda. Eks sel juhul sõltuks palju sellest, kes on treener ja milline on pakkumine.»

Maaseiki Noliko (3-0) jätkab hooaega homme, kui Belgia liiga nelja tugevama meeskonna turniiril võõrustatakse oma lähimat rivaali Roeselaret (2-1). Hetkeseisuga ongi just need kaks meeskonda edenemas finaali.