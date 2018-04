Klopp rääkis pressikonverentsil vigastatutest, Salah'st ja suurest derbist

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei soovinud tähtsal perioodil kaarte avada ning jättis tänasel pressikonverentsil ütlemata, millised mängijad vigastusega homsest mängust eemale jäävad.

«Seda, kes on mängukõlbulik ja kes mitte, näevad kõik siis, kui avalikustatakse meeskondade koosseisud. Me ei soovi liiga palju infot konkurentidele anda,» ütles sakslane. Seega näeme alles homme, kas pisivigastuse küüsis vaevelnud Ragnar Klavan naaseb koosseisu või mitte.

Jätkuküsimusele, milline on Liverpooli suurima tähe, nädala keskel Manchester Cityga mängus jalale liiga teinud Mohamed Salah' hetkeseis, vastas Klopp veidi pikemalt.

«Ma ei saa teha Mo'd saadavaks lihtsalt seepärast, et tegu on derbiga. Mängijaid pole võimalik suruda. Ma arvan, et ka ükski toetaja ei sooviks seda (et poolenisti vigane mängija liiga vara väljakule naaseks),» selgitas Klopp.

«Kui tema tervislik seisund on kahtlane, siis ei kaasa me teda. Nii on kõigi puhul. Ja ma ei anna mängijale ka asjata puhkust. Selline on olukord. Me oleme harjunud sellega, et peame iga kolme päeva tagant mängima. Kui mängija on saadaval, siis ta on ka koosseisu kaasatud. Ja kui ta pole valmis, siis järelikult pole ta ka koosseisus.»

Hoolimata sellest, et Liverpool edestab liigas Evertoni 26 punktiga ja juba teisipäeval peetakse Meistrite liigas korduskohtumine Cityga, ei plaani Klopp võtta homset kohtumist kergemalt.