Karli Allik Eesti tippklubi ideest: see oleks juba suurem asi kui mu isiklik karjäär

«Olingi endale peamiseks eesmärgiks seadnud põhikoosseisu kerkimise. Sain hakkama,» rõõmustab saarlane. «Alguses läks veidi aega, sest mina ja üks slovakk olime võistkonda võetud asendusmeesteks. Pidin end treeningutel tõestama. Aga kui sain mängus Bühliga võimaluse, siis kasutasin selle ära ja pääsesin edaspidi algkoosseisu. Meeskond on väga ühtehoidev, keegi kellegagi ei kemple.»

«Kaalun tõsiselt Dürenis karjääri jätkamist, kuigi huvi on tuntud mujaltki,» ütleb Allik. «Saksamaa liiga on ideaalne koht, kus edasi areneda. Võistkonnad on ühtlase tasemega ja kvaliteetsed. Vahe Eesti liigaga on meeletu. Saksamaale saabudes tekkis sama tunne nagu kunagi koondisse tulles, kui nägin, millist võrkpalli tegelikult Euroopa tipus mängitakse.»

Allik on enda sõnul muutunud tänavu mänguliselt oluliselt stabiilsemaks. «Olen hakanud ka targemat võrkpalli mängima, sest siin on palju kogenud mängumehi ümber. Kui varem oli pall võrgu kohal, siis läksin enamasti silmad kinni jõuga lööma, nüüd aga üritan rohkem hanitada ja vastaste blokki enda heaks ära kasutada.»

Karli Allik Düreni särgis vastuvõtul. FOTO: Oryk HAIST/imago/Oryk HAIST

Allik on tänavu Keith Puparti ja Timo Tammemaa kõrval kolmas Eesti võrkpallikoondise saarlane, kes tugevas välisliigas mängib. Ometi on temaga juba ühenduses olnud ka Saaremaa klubi, kes plaanib tuleval hooajal Meistrite liigas kaasa lüüa.

«Väga lahe on olnud siit eemalt vaadata, kui palju võrkpallifänne Saaremaal on lühikese ajaga tekkinud. Kaldun siiski arvama, et praegusel hetkel Saaremaale naasmine oleks minu jaoks samm tagasi,» tunnistab koondises mullu edukate servidega silma paistnu.

Allik lisab siiski, et kui Saaremaa plaanib oma praegust meeskonda, mis on niigi juba Baltimaade parim, veelgi tugevamaks teha, ei saa ta midagi välistada ka enda puhul. «Kui nad Meistrite liigat mängima hakkaksid, oleks hoopis teine jutt. Eriti veel juhul, kui Keith ja Timo meeskonnaga liituks. Selliste meestega ühes klubis mängimine oleks suur au. See oleks juba suurem asi kui mu isiklik karjäär. Me võiksime saarlastena midagi erilist korda saata, ajalugu teha,» lisab Allik õhinal.

Enne järgmisele hooajale mõtlemist tuleb Allikul aga Saksamaal edukalt hooaeg lõpetada. Bundesliga veerandfinaalseeria Austria parima klubi Innsbruckiga jätkub pühapäeval üks-üks seisult. Erinevalt põhiturniiri enamikest mängudest sekkus Allik kahes esimeses play-off'i mängus väljakule episoodiliselt vahetusest, loodetavasti on otsustavas kohtumises tema roll suurem.

Eesti koondisega liitub Kuressaarest pärit mängumees tänavu teistest hiljem, sest vahetult pärast hooaja lõppu läheb ta nina vaheseina operatsioonile, et hingamine kergemaks muutuks.