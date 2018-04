Kohtumise lõpuhetked kujunesid äärmiselt põnevaks, sest võrdsete võitude-kaotuste puhul loeb põhiturniiri lõpus omavaheliste mängude suhe. Nüüd, mil Pärnu võitis, on seis TLÜ/Kaleviga kaks-kaks ja punktide vahe +1 pärknakatele. Mängu tegeliku võidukorvi viskas seega Mihkel Kirves, kes kaks sekundit enne kohtumise lõppu lähiviske tabas.

Pärnu on kogunud nüüd viiendana 10 võitu ja 15 kaotust ning neil jääb mängida veel Raplaga. TLÜ/Kalevil on aga kuues 9 võidu ja 15 kaotusega ning neid ootavad ees mängud G4S/Noortemeeskonna ja Raplaga. Seega, kalevlased peavad nüüd mõlemad allesjäänud mängud võitma ja lootma, et Pärnu kaotab Raplale. Kui aga Pärnu säilitab viienda koha, kohtuvad nad veerandfinaalis Valga-Valkaga, TLÜ/Kalev mängiks Raplaga.