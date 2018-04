Ari Vatanen meenutab Korsika ralli hirmsaid kogemusi: oleksin võinud igas õnnetuses surma saada

«Olen Korsikal osalenud kõigest kolmel korral. Kaks korda 1980ndatel Peugeot’l ning paar aastat tagasi nullautona. Ja igal korral on mul olnud väga-väga tõsine õnnetus, nii et oleksin võinud kõigis neis surma saada,» rääkis 1981. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Vatanen.

Ta lisas: «Aga see meenutab meile, kui ohtlik on mootorisport. Õnnetused on elu osa, aga peame lihtsalt tegema kõik selleks, et meie kirg oleks kaitstud nii palju kui võimalik.»