Nabi tõusis kodusel võistlusel esikolmikusse: hea on see, et nägin enda seisu ära

«Maksimaalne tulemus oleks olnud see, kui oleks võitnud, aga hea on see, et nägin enda seisu ära. Kui poleks võistelnud, poleks teadnud. Kolm pluss,» annab Nabi endale täna hinde.

«Eelmisel aastal parterit ei olnud, nüüd on see tagasi. Mina kui teistest kergem pean arvestama, et ma ei saa ühtegi viga endale lubada. Õnneks MMini on aega ja saan seda osa tugevdada,» analüüsis Nabi enda sooritust. Tänavu jätab Nabi EM-i vahele ning keskendub maailmameistrivõistlustele.

Ainsa maadlejana esikoha võitnud vabamaadleja Aimar Andruse on võidu üle rõõmus.

«Kodupubliku ees on alati hea võita. See on üks paremaid asju, mis juhtuda saab,» sõnas Andruse. Sportlase jaoks oli tänane võistlus vigastuse järgseks tagasitulekuvõistluseks. «Ma polnud pikalt võistelnud ja matšid olid väga rasked. Vastased olid tugevad, kõige raskem oligi finaalmatš Suurbritannia maadleja vastu,» selgitas sportlane. Andruse järgmiseks suuremaks sihiks on suvel toimuvad U23 Euroopa Meistrivõistlused.

Täna viiendale kohale tulnud Eerik Aps (87kg) loobus pöidlavigastuse tõttu võimalusest maadelda pronksmedali nimel. Eelnevalt kaks matšivõitu teeninud Aps läks esimestes ringides kokku kaasmaalastega, kolmandas matšis tuli tunnistada rootslase Zakarias Bergi paremust.

«Eesti poistega maadlesin nii Eesti meistrivõistlusel kui ka trennis. Ma tunnen ja tean nende võtteid ja eks ma natukene hoidsin ennast seal. Viimases matšis sai saatuslikuks see, et ma oleks võinud parteris oma asja ära teha, see on kindlasti mul trump. Aga täna seda ei tulnud. Natukene segas ka vigastus,» sõnas Aps, kes loobus vigastuse tõttu ka edasisest võistlusest, et mitte enne EMi liigset riski võtta.