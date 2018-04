McGregorilt ära võetud vöö võitis oodatult venelane: sa oled argpüks, Conor!

Nurmagomedov on nüüd võitnud kõik 26 profikarjääri jooksul peetud MMA matši. Kuni eilseni kuulus UFC kergkaalu vöö McGregorile, kes võitis selle 2016. aasta novembris. Kuna iirlane polnud 18 kuud oma meistritiitlit kaitsma tulnud, võeti see temalt mitteaktiivsuse tõttu ära.

«Al Iaquinta on tõeline gangster. See ei ole argpükside koht. Kus on Conor? Ta võitleb bussiga? Ma tahan võidelda päris kuttidega,» ütles Nurmagomedov pärast matši.