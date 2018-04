Milliste krõbedate sõnadega Mourinho oma mängijad poolajapausil üles äratas?

«Tulime poolajapausile ning meil oli endist kahju. Teadsime, et peame teisel poolajal mängima uhkusega. Esimene poolaeg oli lihtsalt kohutav, me ei mänginud enda mängu ning langesime liiga madalale,» ütles Smalling.

«Peatreener ei pidanud poolajal meile suurt midagi ütlema, sest teadsime isegi – olime klubi alt vedanud. Ta ütles, et ei soovi, et me oleksime klounid, kes lihtsalt vaatavad pealt, kuidas linnarivaal liigatiitli võidab,» jätkas Smalling.