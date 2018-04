Jõesaar: juba neljanda veerandi lõpus olid mehed väga väsinud

Kalev mängis ka ilma vigastatud Isaiah Briscoe ja Cedric Simmonsita. «Seda oli väga näha, et mehi on vähe. Juba neljanda veerandi lõpupoole olid mehed nii väsinud ja vahetusest polnud kedagi võtta. Kas see just saatuslikuks osutus, aga tunda oli küll,» sõnas Jõesaar.

«Kindlasti on järelejõudmist praegu vaja teha. Jalg pole veel päris korras, aga kindlasti on ta kokku kasvanud, aga valu teeb veel. See pole selline valu, et am ei saa mängida. Küll ma kosun,» sõnas ta ning lisas, et jalgu on vaja alla saada. «Kiirust on vaja. Pole kohapealt minekut. Tuleb tööd teha. Päev päevalt proovin paremaks saada.»