​Rahvusvaheline maadlusliit (UWW) katsetab alatasa uusi reegleid ning tihtilugu juhtub see just olümpiatsükli alguses. Vahel osutub mõni muudatus aga tarbetuks ning siis naastakse algupärase variandi juurde. Just nõnda juhtus Kreeka-Rooma maadluses. Londoni olümpiahõbedale Heiki Nabile see ei meeldi.