Tragöödia kuulsal ühepäevasõidul: noor belglane sai infarkti ja hukkus

Esialgsetel andmetel sai prantslane infarkti ja viidi küll helikopteriga Lille'i haiglasse, kuid ta suri seal pühapäeva õhtul. «Oleme kujuteldamatu kurbusega sunnitud teatama, et meie rattur ja sõber Michael Goolaerts on lahkunud. Ta suri oma pereliikmete ja lähedaste keskel ning meie mõtted on sel raskel hetkel nendega,» teatas meeskond.